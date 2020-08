Shakhtar Donetsk, Castro: «Sarà difficile per noi ma anche per l’Inter» (Di domenica 16 agosto 2020) Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in Europa League. STATO D’ANIMO – «Sono tranquillo, ci siamo preparati per superare questa semifinale. Sappiamo che sarà difficile ma credo che anche per l’Inter sarà altrettanto difficile. Siamo molto seri nel preparare la partita, come lo siamo sempre stati. Conte ha un modo di preparare la partita eccezionale, specie nel modo di passare dalla difesa all’attacco. La tranquillità, comunque, è nel nostro Dna, per questo arriviamo a questa ... Leggi su calcionews24

