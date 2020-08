Serena Enardu, una bufera contro di lei “Ma sei impazzita?!” (Di domenica 16 agosto 2020) Serena Enardu la foto sui social con la svastica lascia tutti a bocca aperta Serena Enardu si è resa protagonista di un evento che ha causato polemiche e scatenato una vera e propria bufera sui social. L’ex tronista insieme alla sorella gemella Elga in occasione di una festa di compleanno ha postato una foto facilmente discutibile. Un dettaglio non è passato inosservato ai follower che le hanno chiesto il perché di un gesto tanto grave. La donna non ha risposto, però ha immediatamente rimosso il post, forse troppo tardi perché la bufera si era già scagliata su di lei. In foto ci sono lei, la sorella e Viviana personal trainer che compiva gli anni. La torta di compleanno è stata del tutto rovinata con un dettaglio assolutamente fuori ... Leggi su kontrokultura

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - LaStampa : Pioggia di critiche in rete. Le due si scusano e rimuovono da Instagram la storia incriminata: ci dissociamo comple… - FerzanOzpetek : Serena Enardu, foto con svastica nazista assieme alla sorella Elga: scoppia la polemica, costrette a scusarsi - marco951900 : RT @ilgiornale: Due addetti al catering positivi al Covid nel set di Boldi e De Sica: controlli a tappeto per tutti ma nessun altro contagi… - Notiziedi_it : Elga e Serena Enardu in foto con una svastica nazista: web indignato -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu e la foto con svastica a compleanno, chiedo scusa Yahoo Eurosport IT Serena e Elga Enardu, foto con svastica sulla torta: polemiche, poi le scuse

Una torta di compleanno di dubbio gusto. Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne ed ex partecipante del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip è stata immortalata — insieme alla sorella g ...

Sulla torta spunta una svastica: Serena Enardu nella bufera

Serena Enardu era da qualche tempo lontana dalle cronache. Finita l'onda lunga della partecipazione a Temptation Island nel 2019 e al Grande Fratello Vip quest'anno, dell'influencer si erano un po' pe ...

