Sean Penn compie 60 anni, ed è sempre «il ragazzo più cool dell’universo» (Di domenica 16 agosto 2020) Fresco di terze nozze, Sean Penn è pronto 60esimo compleanno niente male. Il 17 agosto, infatti, l’attore, regista, produttore cinematografico, due volte Oscar come miglior attore, spegne le candeline in compagnia della sua nuova mogliettina, l’attrice 28enne Leila George (la sua primogenita, Dylan, ne ha 29). D’altronde, è quasi impossibile resistere al fascino magnetico e da (ex?) bad boy di Sean Penn, la cui espressione corrucciata è diventata negli anni una sorta di marchio di fabbrica, oltre che un’arma di seduzione niente male. La stessa con la quale ha conquistato il cuore di donne bellissime e famose, dalla prima moglie Madonna, alla madre dei suoi due figli, l’attrice Robin Wright, sino ad arrivare alle fiamme più recenti, le bionde Scarlett Johansson (che pare avesse letteralmente perso la testa per Sean) e Charlize Theron, con la quale l’attore è stato circa un anno, in questo caso uscendone lui con il cuore a pezzi. Leggi su vanityfair

I 60 anni di Sean Penn, una carriera di successi e svolte

Celebra i suoi 60 anni un attore che ha sempre lasciato il segno lungo gli ormai 45 anni di carriera. E sarà stato infatti il cinema stesso a scegliere Sean Penn, nato proprio nella città della grande ...

