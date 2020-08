Roma, degrado e illegalità davanti al Colosseo e ai Fori Imperiali: a Ferragosto multe per oltre 100 mila euro (Di domenica 16 agosto 2020) I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno effettuato un’attività di controllo, volta al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalità nelle aree turistiche del centro storico, comprese tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Colosseo, via dei Condotti e largo Goldoni. Nel corso dei controlli sono stati identificati e sanzionati, per un importo di oltre 100.000 euro, 21 cittadini stranieri, tutti cittadini del Bangladesh, senza fissa dimora, sorpresi a vendere abusivamente, ai passanti e turisti, soprattutto bottigliette d’acqua, dispositivi elettronici per cellulari, carica batterie portatili (powerbank) e giocattoli privi del “CE” e vari souvenir. Tutti articoli sequestrati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

lucianonobili : La #Raggi si ricandida dopo 5 anni di disastri con la Capitale che sprofonda tra degrado,scandali,rifiuti? Bene: sa… - GiuseppeDiSilv6 : Mentre'l'autoricanditata'a #Sindaco di #Roma,#VirginiaRaggi,sta comodamente in #vacanza,i #Romani si trovano a comb… - maurocattacin : RT @MarioFi00560885: @SkyTG24 I bordelli in Italia sono a cielo aperto e non sono mai stati chiusi. Via Pontina,Via Salaria,Via Aurelia, V… - CorriereCitta : Roma, degrado e illegalità davanti al Colosseo e ai Fori Imperiali: a Ferragosto multe per oltre 100 mila euro - 69_fbianchini : RT @RiprendRoma: Via Boccea: #rifiuti #degrado #roma #raggi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma degrado Roma, degrado Tevere: nel fiume un mare di rifiuti. La denuncia L'agone Ue: Raggi, puntare alla riforestazione urbana

BRUXELLES - "Nel contesto dell'importante dibattito sulla riforestazione vorrei sottolineare l'importanza della riforestazione urbana", che "persegue non solo obiettivi generali di salvaguardia ambien ...

Nemi, sentiero Le Prata nel degrado: al via la raccolta firme per farlo rimettere a posto. Si firma qui!

NEMI (RM) – Nemi è uno splendido paese alle porte di Roma immerso nel cuore del parco dei Castelli Romani che vive un momento di immobilismo e mancata valorizzazione che negli anni, purtroppo, ha caus ...

BRUXELLES - "Nel contesto dell'importante dibattito sulla riforestazione vorrei sottolineare l'importanza della riforestazione urbana", che "persegue non solo obiettivi generali di salvaguardia ambien ...NEMI (RM) – Nemi è uno splendido paese alle porte di Roma immerso nel cuore del parco dei Castelli Romani che vive un momento di immobilismo e mancata valorizzazione che negli anni, purtroppo, ha caus ...