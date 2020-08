“Rinnovo? Possibilità vicine allo zero”. Messi, addio Barça: attenta Inter, chi vuole fregartelo (Di domenica 16 agosto 2020) Al momento le possibilità che Leo Messi possa rinnovare con il Barcellona sono vicine allo zero. Lo scrive SportMediaset, secondo cui il fuoriclasse argentino non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021. L'umiliazione storica subita per mano del Bayern Monaco, che è passato in semifinale di Champions League grazie all'8-2 inflitto ai blaugrana, ha definitivamente incrinato il rapporto tra Messi e il club. Tra l'altro l'argentino aveva più volte manifestato il proprio nervosismo e la propria frustrazione per la situazione del Barça, che ha terminato la stagione con zero trofei e una scoppola che nessuno dimenticherà tanto preso. E quindi è plausibile che Messi sarà libero a partire da giugno dell'anno prossimo: l'Inter gli fa la ... Leggi su liberoquotidiano

