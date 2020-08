Pagelle Frosinone-Spezia 0-1: voti, tabellino ed ammonizioni Serie B 2019/2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Le nostre Pagelle ed il tabellino di Frosinone-Spezia, incontro valido per la finale d’andata dei playoff della Serie B 2019/2020 e terminato 0-1 in favore del club ligure. Gli ospiti hanno attaccato con convinzione per l’intero svolgimento del match, con grande foga nelle fase iniziali e alternando ad un’attenta amministrazione nel finale: decisivo il gol di Gyasi al 21′, che proietta lo Spezia ad una possibile promozione in Serie A. Deludente il rendimento del Frosinone di Nesta, mai incisivo in fase offensiva e disattento dietro. tabellino: Frosinone: Bardi 5.5, Brighenti 5, Ariaudo 6, Krajnc 6, Paganini 5.5, Rohden 5, Maiello 5, Gori 5 (dal 71′ Tribuzzi ... Leggi su sportface

