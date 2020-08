MotoGP – Inizia il Gp dell’Austria: Vinales dalla pole, Dovizioso in cerca di riscatto [LIVE] (Di domenica 16 agosto 2020) Un weekend a dir poco emozionante quello che sta vivendo la MotoGP in Austria. Non solo lo spettacolo in pista, ma anche fuori. La notizia che ha tenuto banco negli ultimi due giorni è quella dell’addio di Andrea Dovizioso alla Ducati, pronto a concretizzarsi a fine stagione. Il ‘Dovi’ è pronto a far bene in pista già da oggi per dare un segnale importante. In pole position parte Maverick Vinales, in lotta con Fabio Quartararo per la leadership del Mondiale. Valentino Rossi chiamato ad una difficile rimont dalla 12ª posizione. Il racconto del Gp dell’Austria LIVE: L'articolo MotoGP – Inizia il Gp dell’Austria: Vinales dalla ... Leggi su sportfair

Con sette piloti racchiusi in 2 decimi e mezzo, il GP d’Austria della MotoGP si preannuncia più combattuto che mai. La quarta prova del calendario del motomondiale conferma dunque quanto visto nei tre ...

Andrea Dovizioso dal prossimo anno non vestirà più i colori Ducati dopo otto anni, ma non ha “un piano B” come ha dichiarato lo stesso forlivese. I motivi che hanno portato alla separazione non sono s ...

