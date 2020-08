MotoGP – Gp Austria, Dovizioso in testa: Rins out, Valentino Rossi 5°! [LIVE] (Di domenica 16 agosto 2020) Un weekend a dir poco emozionante quello che sta vivendo la MotoGP in Austria. Non solo lo spettacolo in pista, ma anche fuori. La notizia che ha tenuto banco negli ultimi due giorni è quella dell’addio di Andrea Dovizioso alla Ducati, pronto a concretizzarsi a fine stagione. Il ‘Dovi’ è pronto a far bene in pista già da oggi per dare un segnale importante. In pole position parte Maverick Vinales, in lotta con Fabio Quartararo per la leadership del Mondiale. Valentino Rossi chiamato ad una difficile rimonta dalla 12ª posizione. Il racconto del Gp dell’Austria LIVE: Giro 23/28 – Aggiornamento sulle condizioni di Morbidelli: il pilota ha impattato con la mano, la spalla e la parte destra della ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in #Moto2 ?? Coinvolti Bastianini, Pons, Syahrin e Izdihar: tutti coscienti Il LIVE ?… - GlobalShowGSRa1 : #MotoGP - GP d'#Austria: Anche qui grave #incidente, vince #AndreaDovizioso - ItaSportPress : MotoGp Austria, scomtro tra Zarco e Morbidelli e Rossi viene sfiorato da pezzi di moto e piloti -… -