MotoGp – Dovizioso vince e sorride: “dopo ieri ho dormito di più. Vittoria Mondiale? Ecco cosa mi spaventa” (Di domenica 16 agosto 2020) Andrea Dovizioso vince il Gp dell’Austria. Il pilota, dopo l’annuncio di ieri dell’addio alla Ducati a fine stagione, si è tolto una grande soddisfazione, apparendo più sereno anche ai microfoni di Sky Sport, nonostante una gara particolare: “sensazioni davvero strane oggi. Gara interrotta per una caduta pericolosissima, sono stato contento che siano stati fortunati a non farsi male. Ripartire è stato difficile ma il feeling era buono. Avevo due o tre punti dove staccavo da paura. Quello mi è bastato per mettere in crisi tutti. Fortuna che poi Rins è caduto, sarebbe stato difficile contro di lui. Però è stato strano, non mi sono goduto neanche l’ultimo giro perchè hanno sbagliato a segnalarlo nel tabellone, pensavo ne mancasse ancora uno. Mirco ... Leggi su sportfair

