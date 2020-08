Moto2, Gp Austria: caduta terribile per Syahrin, portato via in ambulanza (Di domenica 16 agosto 2020) SPIELBERG - Bruttissima caduta per Hafizh Syahrin nel corso del Gran Premio d' Austria di Moto2 . Il pilota malese ha impattato con violenza sulla moto di Enea Bastianini, che era caduto poco prima ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in #Moto2 ?? Coinvolti Bastianini, Pons, Syahrin e Izdihar: tutti coscienti Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : LA PRIMA DEL MARTINATOR! ?? ?? #Moto2 @Luca_Marini_97, un podio per la vetta del Mondiale I risultati ?… - GlobalShowGSRa1 : #Moto2 - GP d'#Austria: Vince #Martin, grave incidente al 3° giro - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: LA PRIMA DEL MARTINATOR! ?? ?? #Moto2 @Luca_Marini_97, un podio per la vetta del Mondiale I risultati ? - GIUSPEDU : RT @SkySportMotoGP: LA PRIMA DEL MARTINATOR! ?? ?? #Moto2 @Luca_Marini_97, un podio per la vetta del Mondiale I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Austria Moto3, vittoria di Arenas. Moto2, la diretta LIVE del GP di Austria a Spielberg Sky Sport Moto2 | Gp Austria Gara: paura per Syahrin, prima vittoria per Martin

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Gara – Il Gran Premio d’Austria classe Moto2 è stato caratterizzato da un terribile incidente innescato dalla caduta di Enea Bastianini, con la moto del pilota del Team ...

Moto2, incidente choc: Bastianini cade, Syahrin centra il mezzo che si frantuma in mille pezzi

Bandiera rossa, ambulanza in pista e gara sospesa in moto 2. Erano passati appena quattro giri, nel Gp d'Austria, quando si è verificato lo spaventoso incidente che ha portato all'interruzione della g ...

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Gara – Il Gran Premio d’Austria classe Moto2 è stato caratterizzato da un terribile incidente innescato dalla caduta di Enea Bastianini, con la moto del pilota del Team ...Bandiera rossa, ambulanza in pista e gara sospesa in moto 2. Erano passati appena quattro giri, nel Gp d'Austria, quando si è verificato lo spaventoso incidente che ha portato all'interruzione della g ...