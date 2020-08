Morsa dal ragno violino muore donna a Marsala: “indolore ma mortale” (Di domenica 16 agosto 2020) Una donna del Trapanese è morta dopo il morso di un ragno violino, il suo non è il primo caso. Come riconoscere il ragno e cosa fare in caso di puntura. Non è aggressivo, non attacca l’uomo a meno che non si senta in percolo. Il problema è che si nasconde anche tra i vestiti e quando li indossi, per lui il gesto diventa un pericolo. E ti può pungere. Ha un morso indolore che però può essere fatale. E non imediatamete, ma anche dopo giorni. E’ quello del ragno violino, un aracnide di piccole dimensioni, che ha provocato a Marsala la morte di una donna di 51 anni, romena, Roxamunda Constant. Questo ragno vive prevalentemente nei luoghi tropicali e, più ... Leggi su chenews

