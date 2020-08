La Raggi fa la kompagna: «Io antifascista». Ci manca solo il pugno chiuso e Bella Ciao (Di domenica 16 agosto 2020) Ha accarezzato i centri sociali, in questi anni. Poi Virginia Raggi ha strizzato l’occhio ai “partigiani” dell’Anpi. E ora, dopo aver ottenuto la ricandidatura, il peggior sindaco di Roma fa la “rossa che più rossa non si può”. La strategia è sottrarre voti a sinistra, visto che il Pd non la vuole. Si dichiara fortemente «antifascista e democratica». Ci manca solo che saluti con il pugno chiuso e canti Bella Ciao. Così il quadro sarebbe completo. Virginia Raggi e le parole di Zingaretti «Non ho mai chiesto l’appoggio di Zingaretti per la mia candidatura». Così Virginia Raggi, al Tg3, risponde al segretario del Pd che ... Leggi su secoloditalia

