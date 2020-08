Killer7 Remaster di Suda51 in arrivo su Switch? Un profilo LinkedIn lancia il rumor (Di domenica 16 agosto 2020) Aggiornamento: Niente da fare. Lo sviluppatore Ruud van de Moosdijk ha messo a tacere rumor e speculazioni, rivelando a NintendoLifedi non essere all'opera su Killer7 Remaster per Switch e che la sua presenza nel curriculum della società era dovuto ad un errore."Senza poter rivelare nulla sui progetti non ancora annunciati, ciò a cui sto lavorando insieme ad uno sviluppatore giapponese non è Killer7 per Switch, mi spiace. Il banner su LinkedIn doveva essere cambiato, dato che alla fine abbiamo fatto solo la versione PC di Killer7.".Che dire? Peccato.Leggi altro... Leggi su eurogamer

All’inizio di quest’anno, il game designer Suda51 aveva detto che gli sarebbe piaciuto portare alcuni dei vecchi titoli di Grasshopper Manufacture su Nintendo Switch, ma che non è una sua decisione. T ...

