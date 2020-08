Donna travolta da treno, si indaga sulla dichiarazione di un testimone (Di domenica 16 agosto 2020) Mentre la Procura ha aperto un fascicolo per la Donna morta travolta in auto e uccisa da un treno sulla linea Milano-Mantova in provincia di Lodi, gli investigatori hanno scoperto come nello stesso passaggio a livello della ferrovia Codogno - Cremona a Maleo, nel Lodigiano, tre anni fa si era verificato un altro incidente mortale. Infatti dove è morta Elisa Conzadori, 34 anni, nel 2017 è morto Bruno Bocca di 77 anni. Rete ferroviaria italiana (Rfi) aveva precisato che "le sbarre del passaggio a livello erano chiuse e l'intero sistema era perfettamente funzionante". La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e nelle prime indagini è stato ipotizzato anche un possibile malfunzionamento del passaggio a livello. Intanto un testimone messo a verbale ha ... Leggi su agi

