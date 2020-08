Coronavirus, contagio in un locale a Porto Rotondo: sos tra giovani (Di domenica 16 agosto 2020) Una festa in un noto locale di Porto Rotondo, sulla Costa Smeralda, in Sardegna, si è trasformata in un potenziale cluster per decine di ragazzi romani: due ragazze, giorni dopo, sono risultate positive al test del Coronavirus, e il tam tam ha messo sull'avviso un largo giro di giovani della Capitale che in quei giorni erano in trasferta nell'isola. E tra loro c'è chi, in attesa dell'esito del tampone, si è già autoisolato in casa (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

