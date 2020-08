Ascoli, presidente Pulcinelli: “Dionigi? Ha destabilizzato un ambiente intero” (Di domenica 16 agosto 2020) Dall’intrigo social in casa Ascoli alle parole di patron Massimo Pulcinelli, che ai microfoni di pianetaserieb.it, ha così parlato circa un criptico post di mister Davide Dionigi: “Probabilmente sarà stato cercato da qualche altra società, dato che siamo nel momento clou del valzer degli allenatori, e ha conseguentemente provato a forzare la mano, creandoci un problema importante a livello di immagine. Ha destabilizzato un ambiente intero, siamo molto dispiaciuti di questo. Ho dovuto fare chiarezza attraverso i social, poiché mi hanno scritto diverse centinaia di tifosi. A ogni modo, ripeto che Dionigi è il nostro allenatore, sono convinto che troveremo una soluzione”. Leggi su sportface

