#16/8/2020 Ippicanews (Di domenica 16 agosto 2020) OGGI - Ore 19.20 TQQ a Merano, g/ost, 7ª corsa, m. 1600 p.g., Jackpot: Quinté 1.283,07 euro . Favoriti: 7-2-8-5-1. Sorprese: 6-9-2. Inizio convegno alle 16. Corse anche a Tagliacozzo, g, 16.20,, ... Leggi su corrieredellosport

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #16 2020 Business news: Ghana, produzione stagionale cacao in aumento del 5,8 per cento rispetto a periodo precedente

Accra, 16 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - Il Ghana prevede una produzione di cacao di circa 900 mila tonnellate nella stagione 2020/2021, in aumento del 5,8 per cento rispetto alle previsioni per il 2019 ...

Business news: Camera di commercio Sudafrica, indice delle imprese in recupero a luglio

Pretoria, 16 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - L'indice mensile di fiducia delle imprese calcolato dalla Camera di commercio e dell'industria del Sudafrica (Sacci) è salito a 82,8 punti a luglio dall'81,4 ...

Accra, 16 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - Il Ghana prevede una produzione di cacao di circa 900 mila tonnellate nella stagione 2020/2021, in aumento del 5,8 per cento rispetto alle previsioni per il 2019 ...Pretoria, 16 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - L'indice mensile di fiducia delle imprese calcolato dalla Camera di commercio e dell'industria del Sudafrica (Sacci) è salito a 82,8 punti a luglio dall'81,4 ...