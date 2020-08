Ufficiale: Jeremy Ngakia al Watford (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo essersi svincolato dal West Ham, Jeremy Ngakia ha firmato per il Watford. Lo annuncia il sito Ufficiale degli Hornets: “Gli Hornets sono lieti di confermare la firma del terzino destro Jeremy Ngakia. Il prodotto dell’accademia del West Ham United ha fatto cinque partite di Premier League la scorsa stagione. Con il suo contratto scaduto questa estate al London Stadium, il 19enne ha firmato un contratto a tempo indeterminato con gli Hornets e si unirà alla squadra per l’allenamento pre-campionato la prossima settimana “. “I’m a pacey, skilful, attacking full-back and I’m good defensively as well. I hope that I’m involved as much as possible and can help the team no matter what, I’m going to give it my all with every ... Leggi su alfredopedulla

Questa sera su Iris va in onda in prima visione tv La formula della felicità, commedia nera del del 2014 diretta da Geoff Moore e David Posamentier con protagonisti Sam Rockwell e Olivia Wilde. Nel fi ...

Rebecca: prime foto e sinossi ufficiale del film Netflix tratto dal romanzo di Daphne du Maurier

Dopo l'inarrivabile Alfred Hitchcock, è il regista inglese Ben Wheatley a confrontarsi con la storia di Rebecca. Nel cast Lily James, Arnie Hammer e Kristin Scott Thomas. Il film debutterà il streamin ...

