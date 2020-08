Skully - recensione (Di sabato 15 agosto 2020) Quando il publisher Modus Games ci ha mostrato per la prima volta Skully, lo ha presentato come un intrigante incrocio tra Knack e Metroid Prime. Una premessa intrigante, che ci ha entusiasmati e messi nello stato d'animo ideale per affrontare questo platform sviluppato dal team canadese Finish Line Games.Il protagonista di Skully è, come il titolo suggerisce, un teschio che grazie all'intervento di una bizzarra divinità acquista vita propria e viene incaricato di salvare l'isola su cui si era arenato pochi momenti prima. Essendo un oggetto tondeggiante il silenzioso eroe improvvisato può ovviamente solo rotolare ed ecco qui servito il confronto con la Morph Ball che esaurisce la somiglianza con Metroid... o con Super Monkey Ball, se preferite. Il controllo di Skully non è facilissimo, almeno all'inizio. La ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Il figlio (illegittimo) di Knack e Metroid. - GamingToday4 : Skully – La recensione di un’avventura ordinaria -

Ultime Notizie dalla rete : Skully recensione Skully – Recensione Gamesource Italia Skully – Recensione

Dal trailer un po’ si evince, Skully è prima di tutto un platformer ed è logico partire proprio da questo elemento. Il titolo di Finish Line Games inizia con una brevissima cutscene che, con poche imm ...

Skully – La recensione di un’avventura ordinaria

Skully ci porta in un paradiso terrestre circondato dalle onde e apparentemente sconosciuto alla razza umana, dove gli innumerevoli panorami in cui la natura incontaminata può dare il meglio di sé, pe ...

Dal trailer un po’ si evince, Skully è prima di tutto un platformer ed è logico partire proprio da questo elemento. Il titolo di Finish Line Games inizia con una brevissima cutscene che, con poche imm ...Skully ci porta in un paradiso terrestre circondato dalle onde e apparentemente sconosciuto alla razza umana, dove gli innumerevoli panorami in cui la natura incontaminata può dare il meglio di sé, pe ...