Per le regionali in Liguria il duello è tra Toti e Sansa (Di sabato 15 agosto 2020) Urne aperte anche in Liguria il 20 e 21 settembre per rinnovare il governo regionale "congelato" dallo scorso maggio per via dell'emergenza coronavirus: in campo al momento ci sono l'attuale presidente della Regione, Giovanni Toti, il giornalista Ferruccio Sansa che incarna la coalizione "giallorossa", l'ex preside della facoltà di Ingegneria di Genova, Aristide Massardo, su cui convergono invece Italia Viva e +Europa. Con liste proprie sono scesi in campo anche l'ex grillina Alice Salvatore con il suo movimento "Il buonsenso", un'altra ex nota pentastellata Marika Cassimatis con la lista "Base Costituzionale". Ci prova anche Giacomo Chiappori, sindaco di Diano Marina di fede leghista, ma oggi spina nel fianco per il centrodestra: con la sua "Grande Liguria", si candida presidente prendendo le distanze ... Leggi su agi

