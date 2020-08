Olanda vieta viaggi a Bruxelles, quarantena per chi rientra (Di sabato 15 agosto 2020) Bruxelles, JETTE,, 15 AGO - Divieto di viaggi non essenziali verso Bruxelles e quarantena per chi torna dalla capitale belga in Olanda. È quanto ha deciso il ministero degli esteri olandese oggi - ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Non è una meta estiva per eccellenza, però chi aveva in programma un viaggio a Vilnius ha passato gli ultimi giorni con il fiato sospeso. Infatti la Lituania ha una delle norme più rigide alla frontie ...

Olanda vieta viaggi a Bruxelles, quarantena per chi rientra

(ANSA) - BRUXELLES (JETTE), 15 AGO - Divieto di viaggi non essenziali verso Bruxelles e quarantena per chi torna dalla capitale belga in Olanda. È quanto ha deciso il ministero degli esteri olandese o ...

