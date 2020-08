MotoGP, Dall’Igna: “Dovizioso? Visioni differenti” (Di sabato 15 agosto 2020) “Orgoglioso del lavoro fatto insieme in questi anni, abbiamo fatto sognare tanti tifosi. Ognuno ha fatto la sua parte. Impossibile non aver sbagliato qualcosa, anche noi abbiamo fatto qualche errore e poi questi errori ci portano a fare delle scelte. Abbiamo deciso insieme ad Andrea di non parlare dei dettagli della scelta perché vogliamo restare focalizzarsi su un obiettivo importante della stagione che riteniamo difficile ma ci serve per mantenere equilibrio e fare ben il lavoro. Avevamo delle Visioni differenti, dire che sia successo qualcosa in particolare non è così. Non siamo riusciti a trovare una soluzione che ritenevamo giusta per entrambi“. Queste le dichiarazioni di Gigi Dall’Igna, numero uno di Ducati Corse, ai microfoni di Sky Sport sull’addio di Dovizioso. Poi la conclusione: “Il post di Stoner? Sostengo ... Leggi su sportface

