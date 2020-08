Migranti: Viminale, sbarchi aumentati del 148% in un anno (Di sabato 15 agosto 2020) In un anno gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste, dall'1 agosto 2019 al 31 luglio 2020, sono stati 21.618, con un incremento del 148,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando gli sbarchi furono 8.691. E' quanto emerge dai dati del "dossier Viminale", che racchiude un anno di attività del ministero dell'Interno.In particolare nell'ultimo anno si sono avuti 5.271 soccorsi nella cosiddetta zona SAR, di cui 4.066 da parte delle ONG. Mentre gli sbarchi autonomi sono stati 16.347. Si tratta di un trend degli sbarchi comunque in diminuzione se si prendono in esame i grafici degli ultimi 10 anni, dove si è passati da 175.728 sbarchi del periodo 1 agosto 2014 e 31 luglio 2015 ... Leggi su agi

