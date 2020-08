Mare sicuro, Abruzzo: controlli su spiagge Ortona a Ferragosto (Di sabato 15 agosto 2020) Come ogni anno per il 15 agosto previsti controlli su spiagge e demanio tra i servizi di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica: controlli su commercio abusivo, sicurezza dei bagnanti, vigilanza sulla costa e in Mare; particolare attenzione al rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e sulle misure anti covid. Insieme all’attività del personale della Guardia Costiera di Ortona impegnato nell’operazione “Mare sicuro”, disposto dal Comando Generale delle Capitanerie, il Comune ha partecipato al progetto dei ministeri dell’Interno e dello Sviluppo economico “spiagge sicure 2020”. Il comandante della Capitaneria di Ortona Cosmo Forte e il comandante della Polizia ... Leggi su meteoweb.eu

Manfredonia, 14 agosto 2020. In previsione del week end di Ferragosto, e in vista del consueto picco di presenze di bagnanti e diportisti lungo le coste, la Guardia Costiera ha predisposto, secondo le ...

Dopo i sequestri delle scorse settimane, nelle scorsi notti gli uomini della Guardia Costiera di Cetraro hanno condotto un’attività di vigilanza lungo un’ampia area del litorale dell’alto tirreno cose ...

