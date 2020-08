Manchester City-Lione, De Bruyne: “Ora serve tempo per riflettere” (Di sabato 15 agosto 2020) Al Manchester City non è bastato il suo gol, nato da un assist al bacio di Sterling e da un suo piattone destro che non ha lasciato scampo ad Anthony Lopes. Per Kevin De Bruyne è tempo di rimpianti, dopo la terza eliminazione di fila della squadra di Guardiola ai quarti di finale, questa volta per mano del Lione col risultato di 3-1. “Nel primo tempo eravamo un po’ fermi non abbiamo fatto molto“, ha spiegato il fantasista belga prima di aggiungere: “Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma qualsiasi errore a questo livello può costare caro. Se avessimo pareggiato sarebbe stato diverso. In questo modo abbiamo perso Fa Cup, Champions e Premier League. Questa squadra dovrebbe sempre fare del suo meglio, ma adesso dobbiamo ... Leggi su sportface

