Incendio in palazzina a Torino: 10 persone evacuate, 5 in ospedale (Di sabato 15 agosto 2020) commenta Un Incendio è divampato a Torino in una palazzina nel quartiere Falchera: dieci persone sono state evacuate, e cinque sono state trasportate all'ospedale Giovanni Bosco. A quanto pare il rogo ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Incendio in palazzina a Torino: 10 persone evacuate, 5 in ospedale #torino - emergenzavvf : #Incendio in un appartamento al piano terra di una palazzina a #Cagliari, in via Ada Negri: alle ore 6:20 di stamat… - Laprimapagina : #Torino Incendio in una palazzina in via delle Querce: 10 persone evacuate - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Incendio in palazzina a Torino: 10 persone evacuate, 5 in ospedale #torino - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Incendio in palazzina a Torino: 10 persone evacuate, 5 in ospedale #torino -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio palazzina Incendio in palazzina a Torino: 10 persone evacuate, 5 in ospedale TGCOM Incendio in un appartamento: cinque intossicati e un ustionato in ospedale, una decina di evacuati

Paura nella notte di oggi, sabato 15 agosto 2020, nel condominio di via delle Querce 33, alla Falchera, dove intorno alle 3 è andato a fuoco un appartamento al secondo piano, verosimilmente per un cor ...

Incendio nella notte, evacuato un palazzo a Torino: in cinque finiscono in ospedale

Un palazzo è stato evacuato nella notte per colpa di un incendio, cinque persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Bosco dal 118, altre tre sono state soccorse sul posto. Le fiamme sono div ...

Paura nella notte di oggi, sabato 15 agosto 2020, nel condominio di via delle Querce 33, alla Falchera, dove intorno alle 3 è andato a fuoco un appartamento al secondo piano, verosimilmente per un cor ...Un palazzo è stato evacuato nella notte per colpa di un incendio, cinque persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Bosco dal 118, altre tre sono state soccorse sul posto. Le fiamme sono div ...