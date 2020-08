I pendolari a Trenord: "Poche regole ma chiare e ferree" (Di sabato 15 agosto 2020) Rho, Milano,, 15 agosto 2020 - "Poche regole, chiare e valide per tutti" . A chiederlo sono i rappresentanti dei viaggiatori e dei pendolari della Regione Lombardia in vista della ripresa a settembre ... Leggi su ilgiorno

babonza77 : @8raider2 @repubblica @Trenord_Press @TrenordOfficial Dubito che riesca Trenord... probabilmente non ha mai preso u… - PrimaBergamo : Trenord rimborsa gli abbonamenti inutilizzati durante il lockdown. Ecco come fare: Buone notizie per i pendolari ch… - babonza77 : @RegLombardia Ma perché @TrenordOfficial non si rende conto che è necessario il distanziamento ??? Meglio salvaguar… - babonza77 : @Trenord_Press Ma vi siete decisi a ripristinare il distanziamento sui treni?? Vi rendete conto di come viaggiamo n… -

Rho (Milano), 15 agosto 2020 - "Poche regole, chiare e valide per tutti". A chiederlo sono i rappresentanti dei viaggiatori e dei pendolari della Regione Lombardia in vista della ripresa a settembre d ...

Venerdì nero per i pendolari: un rogo blocca il traffico. Disagi e treni sospesi

Ancora disagi per i pendolari. In questo pomeriggio 'bollente' di metà agosto, un incendio a Roma ha bloccato il traffico ferroviario, con diverse ripercussioni per i ciociari in viaggio. Tutti blocca ...

