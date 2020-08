Formula 1 – Rosberg punge Hamilton: “fragile psicologicamente, si batte così. Bottas mi ha chiesto consigli” (Di sabato 15 agosto 2020) Nico Rosberg fa sempre notizia quando torna a parlare di Formula 1. Il tedesco è stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton in pista, per giunta da compagno di scuderia. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rosberg ha spiegato che addirittura Valtteri Bottas gli abbia chiesto consigli su come battere Hamilton. Charles Coates/Getty ImagesIl segreto è l’aspetto psicologico. “Hamilton si batte entrandogli nella testa, perché in quell’aspetto non è così tanto forte. Bisogna entragli dentro e poi inizia a fare sbagli e a perdere un po’ la strada. Questo è l’unico modo. – ha raccontato Rosberg ... Leggi su sportfair

