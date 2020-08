Europa League 2019/2020, Inter-Shakthar Donetsk affidata all’arbitro Marciniak (Di sabato 15 agosto 2020) La semifinale dell’Europa League 2019/2020 fra Inter e Shakthar Donetsk sarà diretta dall’arbitro Szymon Marciniak. Il direttore di gara polacco sarà aiutato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, con il quarto uomo che corrisponde allo scozzese Michael Collum. Al Var ci saranno invece Pawel Gil e Tomasz Kwiatowski. L’Inter proverà a conquistare l’accesso in finale, dove troverà una fra Manchester United e Siviglia, protagoniste dell’altra semifinale in programma. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Rummenigge: Sogno Champions al Bayern e Europa League all'Inter Tuttosport Champions, Icardi e Perisic epurati dall’Inter dopo la lite ma in semifinale di Coppa

Epurati, ma in semifinale. Un anno dopo essere stati ceduti dall’Inter, Icardi e Perisic sono ancora in corsa per vincere la Champions rispettivamente con Psg e Bayern Monaco. È lo strano destino che ...

Messi e Ronaldo, fine di un'epoca: fuori da Champions dopo 15 anni

Epocale, tutto è epocale in questo 2020. O almeno lo sembra. Colpa del virus, spesso. In questo caso no, non proprio, non direttamente: Messi e Ronaldo fuori dalle semifinali della Champions League, i ...

