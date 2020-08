Covid-19, altri tre casi in Provincia di Salerno: i comuni interessati (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono sfuggiti alla conta del bollettino diramato dall’Asl nella giornata di ieri, ( due ad Eboli, uno a Nocera Inferiore, uno a Pellezzano, uno a Scafati, uno a Cava) altri tre positivi rilevati nella tarda serata che portano a nove il numero dei nuovi positivi in Provincia di Salerno. Uno arriva da Angri dove è stato necessario il ricovero in ospedale per un’infermiera di 56 anni. La donna ha una polmonite interstiziale. La sua positività al coronavirus non è collegata agli eventi che hanno interessato il comune di Sant’Antonio Abate, molto vicino ad Angri ma probabilmente ad un soggiorno in vacanza nella penisola Sorrentina. L’altro caso riguarda il comune di Castel San Giorgio.Asl e l’amministrazione comunale, guidata da ... Leggi su anteprima24

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - LaStampa : Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti @fulviocerutti - raffaellapaita : #Sansa sempre in prima fila a fare la morale agli altri, non ha nulla da dire sul suo sostenitore #Rizzone che ha p… - rita48802996 : RT @FiorellaMannoia: Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime not… - nonmipare : RT @LGmarangon: Si dovrà aspettare ancora per conoscere gli altri 2 deputati che hanno chiesto i 600 euro destinati alle partite IVA in dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid: altri 3 positivi in Trentino Salgono i contagi: sono 574 a livello nazionale. Spicca il Veneto l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Ferragosto 2020: le spiagge deserte, tutti gli appelli e le ordinanze nei Comuni trapanesi

E' un Ferragosto anomalo quello 2020, profondamente mutato rispetto agli altri anni a causa del Coronavirus e delle restrizioni che impediscono assembramenti, feste in discoteca, balli in spiaggia, ol ...

Amerigo Varotti: "Montecopiolo ora è sicura"

Amerigo Varotti, direttore genrale di Confcommercio Marche Nord, interviene su turismo, economia e imprese in tempo di Coronavirus. "La crisi epidemiologica da Covid-19 – dice Varotti – ha colpito dur ...

E' un Ferragosto anomalo quello 2020, profondamente mutato rispetto agli altri anni a causa del Coronavirus e delle restrizioni che impediscono assembramenti, feste in discoteca, balli in spiaggia, ol ...Amerigo Varotti, direttore genrale di Confcommercio Marche Nord, interviene su turismo, economia e imprese in tempo di Coronavirus. "La crisi epidemiologica da Covid-19 – dice Varotti – ha colpito dur ...