Coronavirus: +47 casi positivi, di cui 35 asintomatici, in Piemonte, nessun decesso (Di sabato 15 agosto 2020) Foto di repertorio Sono 32044, +47 rispetto a ieri , 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a seguito del guasto tecnico di ieri, 37 sono asintomatici, i casi di persone finora risultate ... Leggi su novaratoday

you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione rispetto alla settimana scorsa Casi totali: +371 casi in med… - Miti_Vigliero : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, nessun decesso, ma 47 contagi in più su 2.220 tamponi fatti. È l'incremento giornaliero più alto… - macrovba : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, nessun decesso, ma 47 contagi in più su 2.220 tamponi fatti. È l'incremento giornaliero più alto… - divisenews : #Coronavirus, in #Piemonte crescono i positivi, 47, aumentano le persone ricoverate.... - divisenews : #Coronavirus, nessun decesso in #Piemonte ma crescono i positivi, 47, aumentano le persone ricoverate.... -