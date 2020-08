Bonus casalinghe, una beffa? Alle donne appena 40 centesimi (Di sabato 15 agosto 2020) Il Bonus casalinghe introdotto dal decreto Agosto appena bollinato fa già discutere. La misura, così ribattezzata perché destinata appunto Alle donne che non lavorano, introduce un aiuto particolare pensato per la formazione delle casalinghe. Nel nostro Paese, meno di una donna su due lavora, nel Sud Italia una su tre. Alcune per scelta, altre costrette per la difficoltà di conciliare i tempi in famiglia. L’idea è attivare percorsi per acquisire competenze e avere opportunità lavorative, come ha spiegato la ministra della Famiglia Elena Bonetti. Obiettivo dichiarato del provvedimento è favorire la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e renderle libere di poter scegliere se lavorare o ... Leggi su quifinanza

pl1952 : Bonus casalinghe: un altro modo per regalare soldi in modo clientelare per corsi di formazione?. - Adnkronos : Bonus casalinghe, cos’è e chi ne ha diritto - MianiAttilio : Vizi e virtù degli italiani,10 milioni non rinunciano ai viaggi - Bonus casalinghe, cos’è e chi ne ha diritto - Bon… - LiberoFreedom : RT @IlPrimatoN: Un progetto che fa acqua da tutte le parti - mariavenera2 : RT @renatobrunetta: I #fondiUE saranno tanti fuochi di paglia (che non produrranno alcun aumento del Pil) se il #Governo, anziché spenderli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus casalinghe Bonus casalinghe Inps 2020 covid: cos’è come funziona, DL Agosto The Italian Times Bonus casalinghe, una beffa? Alle donne appena 40 centesimi

Il bonus casalinghe introdotto dal decreto Agosto appena bollinato fa già discutere. La misura, così ribattezzata perché destinata appunto a chi non lavora, introduce un aiuto particolare pensato per ...

Bonus casalinghe, come funziona

Nel decreto agosto spunta un bonus casalinghe, un fondo per la formazione delle casalinghe con 3 milioni di euro annui. A partire dal 2020. L’obiettivo è incentivare la formazione delle donne che svol ...

Il bonus casalinghe introdotto dal decreto Agosto appena bollinato fa già discutere. La misura, così ribattezzata perché destinata appunto a chi non lavora, introduce un aiuto particolare pensato per ...Nel decreto agosto spunta un bonus casalinghe, un fondo per la formazione delle casalinghe con 3 milioni di euro annui. A partire dal 2020. L’obiettivo è incentivare la formazione delle donne che svol ...