Anna Tatangelo, il bikini è davvero troppo stretto. Non contiene più nulla: décolleté e Lato B "esplosi": Ferragosto mozzafiato | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) Un "Buon Ferragosto" al cardiopalma per Anna Tatangelo, ma soprattutto per i tanti fan (maschietti) della cantante neomelodica ciociara. La 33enne ex moglie di Gigi D'Alessio (con cui ha rotto per la seconda volta solo pochi mesi fa) si sta godendo l'estate in piscina, molto presa dal lavoro (il suo singolo Guapo, dal gusto latin-trap, è fresco di uscita), e su Instagram testimonia con dovizia di foto ogni tuffo in acqua. Per la gioia dei followers, appunto. E per il 15 agosto ha pensato bene di regalare una foto di profilo mozzafiato: treccia bionda, cappello stile Panama in testa e bikini nero semplicemente troppo, troppo stretto per contenere le sue generosissime forme, ai piani superiori come a ... Leggi su liberoquotidiano

Un "Buon Ferragosto" al cardiopalma per Anna Tatangelo, ma soprattutto per i tanti fan (maschietti) della cantante neomelodica ciociara. La 33enne ex moglie di Gigi D'Alessio (con cui ha rotto per la ...

