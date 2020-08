Alto Adige, base jumper si lancia dalla montagna e muore: tragedia in Val Badia (Di sabato 15 agosto 2020) E’ uno sport estremo ed è stato fatale per un base jumper che questa mattina si è schiantato al suolo lanciandosi dal Piz da Lec, montagna sopra l’abitato di Corvara in Badia. l corpo della vittima è stato recuperato dagli operatori dell'Aiut Alpin Dolomites. e alle operazioni hanno preso parte ancheil soccorso alpino e i carabinieri.Il base jumpingIl base jumping è una disciplina sportiva estrema, e consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici – non solo da una montagna - indossando un paracadute. Leggi su tg24.sky

