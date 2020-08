#15/8/2020 Ippicanews (Di sabato 15 agosto 2020) OGGI - Ore 19.30 TQQ a Merano, g/ost, 8ª corsa, m. 1600 p.g., Favoriti: 9-2-11-4-5. Sorprese: 12-8-3. Inizio convegno alle 15. Corse anche a Siracusa, g, 19.05,, Cesena, t, 21.10,. Tv: diretta ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #15 2020 ASM rimborserà parte dell’abbonamento inutilizzato durante il lockdown

In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 215 DL 34/2020 in materia di ristoro ai pendolari che non hanno potuto godere di parte dell’abbonamento annuale o mensile su mezzi di trasporto pubbl ...

US Lecce, ecco lo staff della Primavera giallorossa. Panchina ad Augusto

LECCE – L’U.S. Lecce comunica la composizione dello staff tecnico della formazione Primavera per la stagione sportiva 2020/21.

