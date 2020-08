Ufficiale: Cucho Hernández è del Getafe (Di venerdì 14 agosto 2020) L’attaccante colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández (di proprietà del Watford), giocherà la prossima stagione in prestito al Getafe come annuncia il club di Madrid sul suo sito Ufficiale: “Dopo aver gioca col Mallorca in questa stagione, Juan Camilo Hernández Suárez arriva all’Azulona. Formatosi nel Deportivo Pereira, ha giocato anche per il club colombiano CD América, da cui è stato ingaggiato dal Watford per passare all’SD Huesca, con il quale è stato promosso in Prima Divisione. Successivamente, dopo una stagione e mezza con l’Huesca, è finito all’RCD Mallorca. Cucho Hernández ha partecipato con la Colombia al campionato sudamericano U-20 e alla Coppa del mondo U-20. Il calciatore ha superato la ... Leggi su alfredopedulla

