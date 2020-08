Truffa ad anziana: carabinieri della compagnia di Montella arrestano 25enne di Napoli (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontella (Av) – I carabinieri dell’Aliquota Operativa della compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 25enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica per il reato di Truffa aggravata. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta nel dicembre dello scorso anno da un’anziana signora di Montella: attuando un piano seriale, il 25enne, dopo una ... Leggi su anteprima24

irpinia24 : Truffa ad anziana: Carabinieri di Montella arrestano 25enne napoletano - tonymeola : @Corriere Ma chi sono sti 9 che preferiscono dare i soldi ed interessi alle banche? Bho io mi ricordo che abbiamo u… - CasilinaNews : La 'maga' di Ceccano raggira una donna millantando di liberarla dai malefici - parmapress_24 : “Sono del Comune, le vengono 400 euro”: anziana sventa truffa e chiama la Polizia - - Yogaolic : Pavia, si finge magistrato per truffare un'anziana: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa anziana Truffa ad anziana: Carabinieri di Montella arrestano 25enne napoletano Irpinia24 Truffa ad anziana: Carabinieri di Montella arrestano 25enne napoletano

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 25enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura c ...

Sventata la truffa del finto incidente: l'anziana vittima reagisce

«Mi hai danneggiato la macchina e mi devi risarcire». Queste le richieste di un individuo che da qualche giorno si aggira per Scauri, a bordo di una Fiat Panda. Corporatura bassa rispetto alla media, ...

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 25enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura c ...«Mi hai danneggiato la macchina e mi devi risarcire». Queste le richieste di un individuo che da qualche giorno si aggira per Scauri, a bordo di una Fiat Panda. Corporatura bassa rispetto alla media, ...