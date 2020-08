Traffico Roma del 14-08-2020 ore 20:00 (Di venerdì 14 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in ascolto in studio Roberta Brundu sul Raccordo Anulare rallentamenti deve del Pescaccio al buio della Roma Fiumicino lungo la carreggiata esterna sulla via Cassia possibili difficoltà di circolazione per un incidente all’altezza di via Giacomo Andreassi ci troviamo in zona La Storta sulla via Salaria 30 menti per un veicolo in panne l’altezza di via di Castel Giubileo a sud della capitale e intenso con quelle sulla via Pontina trave di pratica e Montedoro in direzione Pomezia stessa situazione su di pratica tra via Pontina e Castel Romano sempre in direzione di Pomezia Traffico intenso litorale con rallentamenti tra Lido di Ostia e Torvaianica all’Eur per accertamenti tecnici resta chiusa via Cesare Frugoni si tratta della strada che da bere di Val ... Leggi su romadailynews

Incendio nel parco degli acquedotti. Stop a due linee ferroviarie: caccia al bus in piazza dei Cinquecento. L’incendio scoppiato nel pomeriggio in via Selinunte a Roma, nella zona del Quadraro, sta la ...

Roma, sostenibilità ambientale e sociale: Poste Italiane rafforza la flotta green

ROMA – Salgono a oltre 480 i mezzi ecologici in forza nei 19 Centri di Recapito dai quali ogni giorno partono i portalettere per la consegna di corrispondenza e pacchi ai circa 3 milioni di abitanti d ...

