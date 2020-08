«The devil all the time»: cosa aspettarsi dal film con Robert Pattinson (Di venerdì 14 agosto 2020) In inglese, il titolo recita «The devil all the time», rimandando all’esistenza di un diavolo onnipresente. Ma in italiano lo stigma della malvagità non compare nell’etichetta del film Netflix, ribattezzato più semplicemente «Le strade del male». La pellicola, tratta dal romanzo omonimo di Donald Ray Pollock, è la storia di vite convergenti, di una cittadina fatiscente da dove il male sembra aver preso il sopravvento. Un predicatore pazzo la popola, convinto lui solo di poter ridare vita ai morti. Due assassini vi hanno preso casa, una coppia disfonica che negli omicidi ha trovato la forza del proprio legame. Uno sceriffo corrotto lascia che la violenza scorra, senza curarsi di conseguenze che sul piccolo Arvin Russell risulteranno fatali. https://www.youtube.com/watch?v=EIzazUv2gtI Leggi su vanityfair

team_world : È finalmente uscito il trailer ufficiale dell’attesissimo thriller Netflix ‘Le strade del male’ (The Devil All The… - actmyagv : RT @IR0NLANG: “guarderò the devil all the time per la trama” la trama: - stylesshortcake : RT @IR0NLANG: “guarderò the devil all the time per la trama” la trama: - GoldenSunflwerr : RT @martyisbackk: Ma ci rendiamo conto che The devil all the time ci ha regalato Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan e Bill Skars… - ansiainsonne : RT @northremus: io: vedrò sicuramente the devil all the time per la trama la trama: -