Taranto | case a 1 euro nella ‘Città Vecchia’ | il progetto per il rilancio del centro storico

case a 1 euro per ripopolare e rivitalizzare l'Isola Madre di Taranto, il centro storico della città che divide il Mare Grande dal mar Ionio e che collega il quartiere di Tamburi, adiacente all'ex stabilimento dell'Ilva, alla parte orientale del capoluogo. Lo ha deciso il Comune per gli immobili di 7 edifici municipali nella Città Vecchia, pubblicando un bando sul suo sito con le schede degli edifici in allegato. Fino al 20 novembre imprese, agenzie, società o cittadini hanno tempo per presentare le loro proposte, precisa il Comune in una nota. "Il fascino di Taranto e della sua storia si è già rivelato un potente attrattore", sottolinea il sindaco, Rinaldo Melucci, evidenziando già un interesse

