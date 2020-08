Spaccio di droga a Salerno, Raffaele Iavarone torna in carcere (Di venerdì 14 agosto 2020) Operazione anti-droga 'Patriot', sgominata la banda di Iavarone: 25 arresti 16 July 2020 Nel pomeriggio di oggi, gli agenti della Squadra Mobile ha eseguito l'ordinanza di applicazione della misura ... Leggi su salernotoday

Luciana12827144 : @eizaghi @LegaSalvini Bhe tutta la droga sicuramente non viene fabbricata in Italia questo è poco ma sicuro ?? dopod… - LorStecchetti : @lucal2306 @Maxsuperinox @dawac72 @TeresaBellanova E' utopia, o meglio, distopia: se vi piace che qualcuno sappia a… - AlessioAllai : @ELuttwak Egregio l italia fa già arrivare e agevola l immigrazione clandestina in complicità con le ong tutti i gi… - Trmtv : Latitante lucano arrestato in Romania, era ricercato per spaccio di droga - CorriereCitta : Roma, arrestato imprenditore col ‘vizietto’ dello spaccio: nascondeva in casa quasi 1kg di droga -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga Spaccio di droga nell'Oggionese, summit in Prefettura per le contromisure LeccoToday Ai domiciliari spaccia crack e cocaina, arrestato un uomo a Palermo

I carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari hanno arrestato Giuseppe Sparacio, 30 anni, già sottoposto ai domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa grazie al cane ant ...

Resta in carcere il giovane di Fondi arrestato con la cocaina

Arresto convalidato ed applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Questa, la decisione del GIP del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese in merito al procedimento a carico del 27enn ...

I carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari hanno arrestato Giuseppe Sparacio, 30 anni, già sottoposto ai domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa grazie al cane ant ...Arresto convalidato ed applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Questa, la decisione del GIP del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese in merito al procedimento a carico del 27enn ...