Sole24Ore: solo il progetto De Laurentiis può opporsi all’arrivo dei private equity in Serie A (Di venerdì 14 agosto 2020) Il calcio giocato è fermo, ma è il tempo per tornare a parlare dei diritti tv, sono infatti attese per il 25 agosto le offerte dei private equity per una minoranza della media company dei diritti tv della Serie A. Secondo quanto scrive oggi il Sole24Ore, l’unico progetto che potrebbe sfidare i fondi nell’assemblea dei presidenti della Confindustria del pallone è quella ideata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che è da tempo fermamente convinto della bontà del suo progetto. De Laurentiis cerca in pratica di trasferire nel mondo del pallone quelle che sono le sue conoscenze e le sue abilità acquisite nel mondo del cinema e della televisione nel corso degli anni. La sua idea avrebbe ... Leggi su ilnapolista

Il Sole24Ore evidenzia lo scenario economico e finanziario attuale. L'articolo di Andrea Franceschi fa il punto sulla situazione, focalizzandosi sulla mancanza di correlazione tra l'economia reale e i ...

Il Sole24ore analizza l'andamento dei metalli preziosi ed in particolare di oro e argento. L'articolo di Vito Lops evidenzia la pausa di riflessione del lingotto che, dopo la seduta di martedì nella q ...

Il Sole24Ore evidenzia lo scenario economico e finanziario attuale. L'articolo di Andrea Franceschi fa il punto sulla situazione, focalizzandosi sulla mancanza di correlazione tra l'economia reale e i ...