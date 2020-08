Salernitana: il 20 agosto raduno in città, poi si parte per Sarnano (Di venerdì 14 agosto 2020) La Salernitana ha scelto il ritiro estivo: granata a Sarnano 13 August 2020 Prenderà ufficialmente il via il prossimo giovedì 20 agosto con il raduno in città la nuova stagione della Salernitana . I ... Leggi su salernotoday

Salernogranata : Salernitana, dal 20 agosto via alla nuova stagione: il 23 squadra in ritiro a Sarnano - Scisciano : Il Nola ingaggia due giovani dalla Salernitana e dall’ACR Messina: Nola, 12 Agosto – Un attaccante ed un terzino, e… - Hoepli_1870 : RT @PassarellaRock: @Hoepli_1870 Il festival Botteghe d'Autore 2020 avrà come ospite principale Paolo Talanca (critico de Il Fatto Quotidia… - ideaRACatania : ??BELECK NON RINNOVA. Giunto dal mercato svincolato Leo Beleck (ex enfant prodige di Fiorentina e Udinese) la punta… - TuttoSalerno : SALERNITANA: il ritiro può slittare al 30 agosto. I motivi... -