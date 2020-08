Renzi e Calenda si fanno la corte. Così scatta l'amore di Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) scatta l'amore di Ferragosto. Carlo Calenda e Matteo Renzi si scambiano attestati di stima sotto l'ombrellone e sui social. E' tutto testimoniato su Twitter. Ed ecco cosa scrive Calenda: "Considero #Renzi il miglior PDC degli ultimi 40 anni, anche da qui discende la delusione per la sua linea politica oggi. Dopodiché ci siamo parlati e chiariti. Dunque niente più polemiche. Ognuno segue il percorso che ritiene più giusto per il paese. Con rispetto reciproco". A questo punto parte l'immediata risposta di Renzi: "Ricambio affetto e stima. Abbiamo divaricato le strade dopo il Papeete di Salvini e il Conte bis. Ma un giudizio politico diverso su una vicenda contingente non deve rovinare il futuro. Né ... Leggi su iltempo

