PUBG Corp. investe 10 milioni di dollari in 1P Ventures a sostegno dei giochi indie (Di venerdì 14 agosto 2020) PUBG Corporation ha investito 10 milioni di dollari in 1Up Ventures per aiutare "a promuovere la prossima generazione di sviluppatori di giochi". Lo sviluppatore di PlayerUnknown's Battlegrounds ha affermato che il denaro verrà utilizzato per aiutare il nascente fondo di investimento a supportare gli studi indipendenti. 1Up Ventures è stata costituita all'inizio del 2019 con il compito di creare una "comunità globale diversificata e inclusiva di sviluppatori di giochi indipendenti". Il suo portafoglio attuale fattura più studi indipendenti tra cui lo studio MMO Playable Worlds e lo sviluppatore Wattam Funomena. "Con il nostro investimento in 1Up Ventures, PUBG Corporation sta ... Leggi su eurogamer

