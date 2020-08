Project Power - recensione (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci "droghiamo" in tanti modi, con il cibo, l'alcool, l'informazione, il sesso, ci sentiamo più attivi bevendo un po' di caffeina o onnipotenti ricorrendo a sostanze più pesanti, anche se sappiamo che proprio bene alla salute non fanno. Non dubitiamo quindi che se davvero venisse inventata una droga come quella di cui ci racconta il film Project Power, su Netflix dal 14 agosto, il successo sarebbe travolgente.Siamo a New Orleans, dove stanno succedendo cose strane, gente comune compie azioni che superano le normali capacità umane e parimenti vengono compiuti dei "colpi" da delinquenti che operano con modalità quasi da supereroi. C'è una nuova droga in città, infatti, dalle qualità non meglio chiarite ma definite sconvolgenti, spacciata da misteriosi individui che la regalano ai piccoli distributori locali ... Leggi su eurogamer

