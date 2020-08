Ponte Morandi, niente è cambiato: a 2 anni dal crollo, siamo ancora in attesa di giustizia (Di venerdì 14 agosto 2020) A due anni di distanza da quel terribile 14 agosto 2018 in cui il Ponte Morandi cedette di schianto, trascinando con sé 43 persone, la rabbia e la commozione sono ancora sentimenti che non riescono a marciare separati. Impossibile smettere di pensare a quanto poco sarebbe bastato per evitare un dramma così violento, una ferita profondissima che non ha smesso di sanguinare nemmeno di fronte all’inaugurazione del nuovo viadotto San Giorgio, simbolo di speranza per la Genova che ha urgenza di rialzare la testa. Nel 2018, primo anniversario del crollo, la delegazione di Autostrade per l’Italia fu costretta ad abbandonare la commemorazione nel cantiere sul Polcevera per l’indignazione dei parenti delle vittime. Oggi, quel senso di frustrazione misto a ... Leggi su ilparagone

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - mlmairro : RT @Antonio_Tajani: Non dimenticheremo mai le 43 vittime del ponte Morandi. Nel loro ricordo continuiamo a lavorare per l'Italia del futuro… - fiftycb : RT @CasaLettori: Le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avevano un nome, un cognome, una storia A loro dedichiamo #UnVersoPerGenova a… -