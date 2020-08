Pd e M5s rinunciano alle cause che li vedono contrapposti: “Inutile intasare i tribunali con vicende vecchie e superate” (Di venerdì 14 agosto 2020) Pd e M5s hanno rinunciato alle cause che li vedono contrapposti. Quasi un anno dopo la nascita del governo Conte 2, i due partiti, un tempo schierati uno contro l’altro e ora alleati nel sostegno all’esecutivo, hanno deciso di abbandonare gli scontri anche nelle aule di tribunale. L’annuncio è arrivato nella serata del 13 agosto con una nota congiunta. “Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle“, si legge nel testo, “hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima ... Leggi su ilfattoquotidiano

Pd e 5 stelle rinunciano al giudice: "Stop a cause che ci vedevano contrapposti"

“Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con ...

