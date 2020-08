Lombardia, il 50% dei casi importati dall’estero «No isolamento, ma rispetto delle norme» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Nessun isolamento fiduciario per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta ma l’adozione rigorosa delle misure igienico sanitarie previste già dal Dpcm del 7 agosto 2020 con particolare riguardo all’uso continuativo delle mascherine e della limitazione allo stretto necessario degli spostamenti». ract Leggi su ecodibergamo

50_salvo : RT @OpencovidM: In Lombardia sono spariti più di 8000 casi sintomatici. In attesa che Ministero della Salute, Regione Lombardia e ISS chia… - Barbara42621319 : RT @TheRipp69062828: La Lombardia si dimostra ancora di più la merda della merda. Con la delibera regionale del 5/08/2020 la Giunta si assu… - rogar50 : RT @TheRipp69062828: La Lombardia si dimostra ancora di più la merda della merda. Con la delibera regionale del 5/08/2020 la Giunta si assu… - PoentaSchie : RT @TheRipp69062828: La Lombardia si dimostra ancora di più la merda della merda. Con la delibera regionale del 5/08/2020 la Giunta si assu… - Grabbi_it : RT @TheRipp69062828: La Lombardia si dimostra ancora di più la merda della merda. Con la delibera regionale del 5/08/2020 la Giunta si assu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 50%

L'Eco di Bergamo

“Nessun isolamento fiduciario in Lombardia per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta, perché la situazione dei contagi è sotto controllo”. Ad affermarlo è il presidente della Regione Attilio ...“Nessun isolamento fiduciario per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta ma l’adozione rigorosa delle misure igienico sanitarie previste già dal Dpcm del 7 agosto 2020 con particolare riguardo ...