Le dipendenti di una multinazionale indiana avranno un “congedo mestruale” (Di venerdì 14 agosto 2020) (foto: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images)Secondo alcuni studi il 25% delle donne soffre di dolori mestruali. Una condizione – il cui nome tecnico è dismenorrea – che influisce negativamente sulla possibilità di svolgere attività quotidiane, soprattutto quelle lavorative in cui la produttività subisce un forte calo. È per questo che Zomato, multinazionale indiana che si occupa di consegne a domicilio e fornisce servizi online per la ricerca dei ristoranti, ha deciso di introdurre per tutte le dipendenti donne e transgender della società un periodo di congedo mestruale equivalente a 10 giorni l’anno in cui è possibile assentarsi da lavoro senza presentare un permesso per malattia. La decisione sarà applicata in tutte le sedi dei paesi in cui la ... Leggi su wired

